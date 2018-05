Gravi disagi a Fluminimaggiore, dove nel corso della notte il paese è stato letteralmente allagato dai canali e dai torrenti che arrivano a valle dal massiccio del Linas, dall’Arburese e da Sant’Angelo.

Anas comunica che sulla strada statale 126 ‘Sud occidentale Sarda’ è chiuso in entrambe le direzioni a causa di allagamenti, dovuti alle forti piogge, il tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias) . Le deviazioni sono indicate in loco. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. Grossi massi sono caduti dalle pareti rocciose e ostruiscono la carreggiata.

