Bomba d’acqua nel corso della notte a Fluminimaggiore (Sud Sardegna), dove il Rio Mannu ha esondato in più punti ed ha allagato il paese. Le strade sono letteralmente ostruite dal fango. L’Anas ha chiuso la Ss 126 in entrambe le direzioni nel tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias). Risulta completamente allagata la piana di Portisceddu, verso lo sbocco a mare del Rio Mannu. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia, i Vigili del Fuoco, l’Anas, il Corpo Forestale regionale e la Protezione civile. Numerosi gli allagamenti in abitazioni sulla via Vittorio Emanuele, la strada principale del paese. Il Sindaco Nando Pellegrini riferisce che ha “ordinato la chiusura delle scuole e di alcune strade a causa di crolli, come ad esempio l’argine del fiume che attraversa il paese”.

“Una vera e propria bomba d’acqua –dice il Sindaco – che non ci aspettavamo perchè non prevista. Gli operai del Comune stanno lavorando ininterrottamente dalle 4 di stamani per liberare strade e mettere in sicurezza persone ed animali ed aiutare aziende agricole in difficoltà. Non sappiamo ancora per quanto la Ss 126 resterà chiusa. Per fortuna non ci sono feriti”. La situazione è monitorata costantemente.

Commenti

comments