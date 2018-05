Uno sguardo femminile tra parole e immagini per una città a misura di donna, da scoprire e vivere tutto l’anno. C’è il racconto avvincente del capoluogo della Sardegna nella guida turistica di Claudia Rabellino Becce, 202 pagine impreziosite dalle fotografie di Anna De Lorenzo, edizione Morellini. “Cagliari al femminile” sarà presentata il 10 maggio, alle 18, alla Feltrinelli Point di via Paoli.

Dietro il progetto editoriale, che si rivolge ad un pubblico di turiste, viaggiatrici, ci sono passione e talento di due avvocate, appassionate di viaggi. Un itinerario tra le bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche della “città del sole” con le mura bianche, il cielo azzurro solcato dai fenicotteri, i primi insediamenti e via via le stratificazioni storico architettoniche e culturali. L’autrice si addentra nei quartieri, con la loro storia, edifici, negozi, caffè. Suggerisce i luoghi dove dormire, le soste dove sentirsi più a proprio agio, assaporare la giusta atmosfera, godere della bellezza dei luoghi per sorseggiare un tè, concedersi un aperitivo, un brunch, un pranzo o una cena.

Dai locali alla moda e di tendenza alle classiche trattorie dove gustare i piatti della tradizione o optare per scelte vegane o vegetariano. La guida offre indicazioni su dove fare shopping, rilassarsi in una spa, acquistare un oggetto di artigianato, magari una fede sarda per suggellare il legame con questa città e in ricordo di una vacanza indimenticabile. Non mancano i suggerimenti su cosa portarsi in valigia per ogni occasione, spiaggia, serata mondana, informale o elegante, passeggiate al tramonto sul lungomare e tanto altro ancora. “Le donne sono le maggiori fruitrici di offerte culturali, da qui un ventaglio di proposte legate a festival, rassegne, luoghi della cultura e dell’arte”, spiega Claudia Rabellino Becce.

Cultura, tradizione e spiritualità, con i riti della Settimana Santa e la processione di Sant’Efisio dell’1 maggio tra sentita fede e folklore. La guida si rivolge anche alle viaggiatrici mamme con una serie di indicazioni per i bambini, parchi con le aree verdi attrezzate, la spiaggia del Poetto dove nella bella stagione sbizzarrirsi tra castelli di sabbia, beach volley, canoa, surf, vela, passeggiate a cavallo. All’interno sono contenute dettagliate indicazioni su come arrivare e una lista di modi di dire, espressioni della parlata locale, da eja (sì) a ajò (andiamo) a ‘non fa’ (non è possibile). Per sentirsi, per un giorno, un weekend, una settimana, cagliaritane a tutti gli effetti.

