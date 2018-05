Nursing Up Sardegna si rafforza: nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu sarde il sindacato degli infermieri ha raddoppiato i voti al Brotzu, passando dalle 70 preferenze del 2015 alle 189 di quest’anno, ha ottenuto un seggio prezzo l’Aou dove sinora non era rappresentato e, in generale, ha incrementato il numero delle preferenze del 40% rispetto a tre anni fa.

“Negli ultimi tre anni, noi del Nursing Up abbiamo lavorato molto in queste due aziende – spiega il dirigente Diego Murracino che al Brotzu è stato il più votato – e ora raccogliamo con orgoglio i frutti della nostra fatica”. Il sindacalista fa sapere anche che, a seguito di insistenti azioni sindacali durate due anni, “abbiamo ottenuto l’attivazione al Brotzu di una Commissione che si occuperà di fare una verifica trimestrale sull’orario di lavoro degli infermieri”.

L’organismo avrà il compito di vigilare sul rispetto delle norme contrattuali, rivolgendo particolare attenzione allo straordinario e all’eccedenza ore. “Temi di grande attualità per gli infermieri – ha sottolineato l’Rsu – soprattutto all’indomani degli scioperi del 23 febbraio e del 12 e 13 aprile scorsi che hanno bloccato le attività di ospedali, Asl e laboratori in tutta Italia, dopo il controverso rinnovo del contratto nazionale del comparto sanità”.

