Una giornata dedicata al buon cibo in una delle location più affascinanti e suggestive di Cagliari. ‘Cibo da strada al Borgo Vecchio Sant’Elia’ è l’appuntamento previsto per domenica 6 maggio, alle ore 11, al ‘New Caffè del Borgo’ in via dei Musicisti a Cagliari.

Si potranno gustare pietanze classiche e povere provenienti dalla piccola pesca dal quartiere dei pescatori, come la fregola e il fritto misto, ma anche panini con porchetta artigianale cotta alla brace e al minuto o l’ormai famoso Brebeiburger, birra alla spina a prezzi popolari, vino e bibite di tutti i tipi.

Il tutto sarà ambientato in uno dei quartieri storici e popolari del capoluogo, in una location circondata da prati verdi con giochi per bambini, vista sul mare e buona musica.

