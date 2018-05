L’avviso di allerta meteo è stato prorogato fino alla mezzanotte di domani, sabato 5 maggio. Il fronte del maltempo, con temporali e nubifragi, che continuerà a colpire tutta la Sardegna, ha portato la protezione Civile a prolungare ancora lo stato di allerta, arancione (quindi moderata) nelle zone Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, gialla (quindi ordinaria e meno preoccupante) nelle zone Iglesiente, Flumendosa-Flumineddu, Gallura, Logudoro.

Ricordiamo che si possono verificare danni diffusi e allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche interessati da frane o da colate rapide, alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili; interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e/o a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico; pericolo per la pubblica incolumità e possibili perdite di vite umane.

Commenti

comments