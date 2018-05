Le foto delle strade di Carbonia, trasformate in ruscelli dopo ore di pioggia incessante.

Le foto sono apparse nel gruppo Facebook: “Carbonia, la città che vogliamo”.

Continua a piovere in Sardegna e in particolare nel Sulcis Iglesiente. Proseguono i disagi a Fluminimaggiore, Iglesias e, adesso, anche Carbonia, Teulada, Masainas e Sant’Anna Arresi. Dopo una breve tregua nella tarda mattinata ha ripreso a piovere e alcuni tratti di strada Statale 26 sono rimasti parzialmente chiusi per consentire la rimozione dei detriti finiti sulla sede stradale. Pietre e fango anche nella strada che collega Fluminimaggiore a Buggerru, sul posto Protezione civile e Carabinieri.

Forti disagi oggi pomeriggio a Carbonia, in particolare via Sicilia e via Milano che si sono riempite d’acqua. Problemi analoghi anche in periferia con le strade allagate. Sul posto stanno già operando i vigili del fuoco, gli operai del Comune, la Protezione civile, gli uomini della Forestale, polizia e carabinieri. Grosse pozzanghere, ma anche detriti sono finiti sulle strade anche a Sant’Anna Arresi, Teulada e Masainas. Anche in questo caso sul posto si trovano i vigili del fuoco.

