Nicola Sanna sindaco di Sassari e presidente della Consulta Città Medie e pianificazione strategica dell’Anci sarà ad Arezzo il 7 e l’8 maggio, per il road show delle Città medie promosso da Anci in collaborazione con Gse (Gestore Servizi Energetici) e Crui (Conferenza dei Rettori Italiani). “Arezzo e le città della manifattura di qualità” sarà il titolo della prima tappa dell’evento per conoscere, valorizzare e promuovere lo sviluppo sostenibile e l’eccellenza dei territori che vedrà il coinvolgimento di attori locali e nazionali, provenienti dal mondo istituzionale, economico, sociale e civile, con la partecipazione del sindaco di Gent.

Il prossimo appuntamento sarà a Sassari il 24 e 25 maggio dove sarà sviluppato il tema delle città sostenibili, un tema coerente con le strategie della Rete Metropolitana del Nord Sardegna che si qualifica essere il Territorio di Città.

I lavori si apriranno lunedì con gli interventi de l sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, di Veronica Nicotra, segretaria generale Anci, di Francesco Sperandini presidente Gse e del sindaco Nicola Sanna. Seguiranno dibattiti, tavole rotonde e focus con rappresentanti di realtà territoriali provenienti da tutta Italia.

Il road show intende valorizzare l’Italia delle Città Medie e il loro ruolo fondamentale che svolgono sotto molteplici aspetti, da quello economico a quello sociale, occupazionale e della formazione. Si parlerà inoltre di sostenibilità e ci saranno confronti tra differenti esperienze di gestione del territorio e delle risorse.

