Le piogge intense stanno creando forti disagi a Bosa, dove si sono verificati allagamenti nelle vie del centro e negli scantinati delle abitazioni.

La situazione è critica in viale Alghero, la via principale della cittadina del Temo e nelle vie adiacenti. Sul posto stanno intervenendo due squadre dei Vigili del fuoco, una di Nuoro e l’altra di Macomer, oltre che per gli allagamenti nelle case anche per i disagi che si sono registrati sulla circolazione stradale.

Da stamattina è riunito il Centro operativo comunale (Coc) che coordina gli interventi per cercare di aiutare i cittadini in difficoltà.

