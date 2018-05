Ha inveito per futili motivi contro la madre ed il fratello, danneggiando gli arredi dell’abitazione di famiglia.

Un 45enne di Lotzorai è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia dai Carabinieri della stazione di Santa Maria Navarrese. Una condotta aggravata in quanto non nuovo a questi comportamenti: l’uomo era già stato sottoposto a misura di prevenzione personale.

All’arrivo dei militari, inoltre, ha tentato di allontanarsi da un’uscita secondaria dell’abitazione ma è stato prontamente bloccato. Si trova ora agli arresti domiciliari, ma in un Comune diverso da quello dove è situata l’abitazione dei parenti

