Un percorso unitario da avviare subito con assemblee provinciali e territoriali e che dovrà portare, entro un mese al massimo, all’individuazione di un segretario condiviso e di garanzia. E’ la proposta lanciata dal segretario Giuseppe Luigi Cucca nel suo intervento all’assemblea regionale di Tramatza chiamata a fare l’analisi del voto del 4 marzo e discutere delle alleanze in vista delle regionali 2019.

“Al termine di questo percorso – ha spiegato Cucca – dovrà essere convocata un’altra assemblea e se avremmo raggiunto l’obiettivo, allora mi dimetterò per lasciare spazio alla figura autorevole che sia in condizione di fare sintesi. Se invece non si riuscirà a mettersi d’accordo – continua – allora è necessario che si apra la fase congressuale”. L’imperativo – aggiunge – è risollevarsi, per riprogrammare l’agenda e le priorità e, quindi, partire per compiere una missione: tornare a essere il punto di riferimento per il popolo sardo, portatori della buona politica, vicina ai bisogni delle persone”. Durante il mese di incontri territoriali dovrà essere esaminata anche la proposta dell’area Cabras-Fadda di ricorrere all’articolo 13 dello statuto nazionale per far nascere un Pd sardo-federato.

