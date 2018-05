Il maltempo non dà segni di cedimento. La situazione sulla Sardegna è destinata a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore: gli ultimi aggiornamenti meteo parlano di temporali in via di formazione, che porteranno possibilità di rovesci localmente intensi su tutto il territorio regionale.

Ricordiamo che l’avviso di allerta meteo è stato prorogato fino alla mezzanotte di domani, domenica 5 maggio. Il fronte del maltempo ha portato la protezione Civile a prolungare ancora lo stato di allerta gialla (quindi ordinaria e meno preoccupante rispetto ai giorni scorsi) su tutta l’isola.

Commenti

comments