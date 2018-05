“Contro la Roma dobbiamo sognare. E per sognare ci vuole coraggio. Loro hanno tanta qualità, ma noi dobbiamo entrare con l’atteggiamento giusto: poi possiamo anche perdere o prendere un punto, ma l’approccio giusto è quello di chi va a giocare e battagliare per i tre punti”.

Lo ha detto l’allenatore del Cagliari, Diego Lopez, alla vigilia del posticipo di domani sera con la Roma alla Sardegna Arena. “Paura? Noi dobbiamo avere fiducia in noi stessi: all’andata (partita persa all’Olimpico all’ultimo secondo, ndr) quelli in campo eravamo noi, mica altri. Avevamo fatto bene nella fase di non possesso, mentre avevamo fatto poco nel possesso.

Le ultime nostre prestazioni in casa sono state buone”. Roma stanca della Champions? “Ci può anche stare – ha detto Lopez – ma loro hanno il vantaggio di avere tanti giocatori e ampia scelta. Questo conta molto”. Vietato arrendersi prima di iniziare. “È un avversario che ha più qualità di noi, ma sappiamo che nel calcio si può sognare”.

Una settimana durissima, con l’allenatore a rischio per quasi 24 ore. Ma domani con la Roma sarà proprio Lopez a cercare di prendersi quei punti che servono per la salvezza. La squadra – dice il tecnico – c’è. “La risposta la vedremo in campo, ma è stata una settimana di grande lavoro. Nel calcio è normale che dopo aver perso una partita importante si possa essere messi in discussione, ma ho visto una squadra che da martedì ha lavorato con la testa giusta”.

Emergenza difesa rientrata: si sono allenati con il resto del gruppo anche Pisacane e Miangue. Dunque davanti a Cragno non ci saranno Castan, squalificato, e Romagna, infortunato. Gli altri assenti sono Cigarini e Ceter. Non ci dovrebbe essere cambio di modulo: “In una partita così difficile e così importante – ha detto – non mi sembra il caso di stravolgere la squadra anche se poi nel corso delle partite ci è già capitato di apportare delle modifiche”. Partita in notturna: quando si giocherà Cagliari e Roma avranno già il quadro completo della situazione.

“È chiaro che guardiamo anche cosa fanno gli altri – ha detto il mister rossoblù – ma noi dobbiamo far sì che tutte le energie si concentrino per la partita. Non dobbiamo regalare niente a nessuno. Con la Samp siamo entrati in partita malissimo, forse se non avessimo preso il terzo gol avremmo potuto anche fare qualcosa in più visto che poi nella ripresa abbiamo segnato e creato qualche occasione. Ma non possiamo entrare così in campo”. In avanti probabile impiego di Farias accanto a Pavoletti. Il regista, senza lo squalificato Cigarini, sarà Barella.

