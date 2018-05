E’ conto alla rovescia per i partiti per giungere a due mesi alle elezioni ad un accordo che consenta la nascita di un governo politico. Sono ore di attesa che la Lega con tutto il centrodestra e il M5s si stanno prendendo prima di gettare la spugna o consegnare nelle mani del Presidente della Repubblica l’indicazione di una soluzione che faccia uscire il paese dallo stallo. Matteo Salvini ha fatto la sua ultima offerta al M5s proponendo un accordo per un governo a tempo che possa portare ad una nuova legge elettorale e sterilizzare l’aumento dell’Iva. I pentastellati non chiudono totalmente al leader leghista,

anche se parlano di proposte arrivate oltre il tempo massimo. Oggi Luigi Di Maio sarà ospite nella trasmissione di Lucia Annunziata e lì, con molte probabilità, potrebbe dire la sua ultima parola sulla questione.

Tanti no al ‘governo di tregua’ a due giorni dal terzo giro di consultazioni di Mattarella. M5s ha respinto ieri anche l’ultima proposta di Salvini, quella di un governo a tempo. Di Maio riflette e potrebbe dire la sua domani in tv da Lucia Annunziata. ‘Offerta tardiva, ma valutiamo’, dice Vito Crimi. In ogni caso, voto più vicino: a ottobre o febbraio. In gioco la Legge di Bilancio con lo spettro dell’esercizio provvisorio. Salvini pubblica i sondaggi con la sua popolarità in crescita e twitta: ‘Grazie. Sento tanta fiducia e tanto affetto, conto di meritarli’. Pd, in campo Zingaretti a Roma e Sala a Milano.

Commenti

comments