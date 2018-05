Prima giornata di Monumenti Aperti a Castello incorniciata da uno splendido pomeriggio primaverile che ha portato numerosi visitatori al Museo Archeologico, in Cattedrale, nella Chiesa di Santa Lucia, ma anche a Palazzo Giustiniani, alla Pinacoteca, al Palazzo di Città.

Tra le note positive la chiusura diurna al traffico, tra quelle negative ancora gli ascensori guasti e le bancarelle degli ambulanti. Primo approccio per un panino con salsiccia e cipolla, una confezione di patatine fritte, una birra e una coca-cola: 14 euro. Il tutto naturalmente senza scontrino, urgentemente richiesto dopo aver (ri)chiesto se avevamo capito bene. Sì, sì, 14 euro! Manco allo stadio questi prezzi! E il listino esposto? Nulla naturalmente, il tutto tranquillamente alla mercé del saccheggio dei portafogli cagliaritani da parte di alcuni di questi ambulanti (che in cagliaritano hanno un nome ben preciso!) che pensano di fare cassa in un giorno facendo il colletto ai cagliaritani. Pochi a dire il vero i turisti e i visitatori extracittadini.

Positiva invece la chiusura al traffico, con la pacifica e colorata invasione di visitatori appiedati. E sorge spontanea una domanda: visto che funziona perché non estenderla a tutti i giorni feriali nelle ore diurne e omologare la Ztl di Castello a quelle degli altri quartieri invece che chiudere al traffico veicolare dalle 24 alle 9 del mattino? Questo resta sempre un mistero.

Commenti

