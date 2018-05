Intorno alle 3:20 del mattino i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per l’incendio di 2 auto nel comune di Quartucciu, in via Neghelli.

Le auto erano parcheggiate in un vicolo stretto, creando non poche difficoltà nello spegnere le fiamme: i caschi rossi hanno dovuto infatti creare una lunga distesa dì manichette.

La squadra del Comando provinciale di Cagliari è intervenuta con un’aps e una campagnola modulo.

