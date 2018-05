Mille euro in banconote, 200 grammi di hashish, 100 di marijuana, un bilancino di precisione, insieme alla lista dei guadagni delle attività di spaccio. È quello che è stato trovato addosso a Cristian Benossa e Luciano Lugas nel quartiere di Sant’Elia, a Cagliari.

I carabinieri hanno fermato e perquisito i due questa notte in via Schiavazzi. La droga è stata recuperata e sequestrata e ora i due giovani attendono il rito per direttissima previsto nei prossimi giorni.

