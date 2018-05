Si terrà sabato 12 maggio, al Teatro Sant’Eulalia (doppio spettacolo ore 20 e 22) la prima produzione interamente realizzata da “Il Bacio di Kaifa”. L’ensemble si esibirà in una performance recitativa e musicale basata sull’opera “La ballata del carcere di Reading” di Oscar Wilde.

È il 1897 quando il celebre scrittore e poeta Oscar Wilde, scrive nella solitudine dello chalet Bourgeat, il suo ultimo componimento poetico “La ballata del carcere di Reading”.

L’estetismo edonistico che aveva contraddistinto, sino ad allora, la sua produzione letteraria, lascia spazio ad una profonda e amara riflessione sull’esistenza e i temi dell’amore, la morte e il perdono contrapponendosi all’ipocrisia di una società che ne legifera moralmente ogni espressione, ostentando un perbenismo intransigente il cui giudizio si traduce nell’impietosa condanna capitale.

Incarcerato nella prigione del Berkshire nel 1895 con l’accusa di “sodomia”, il poeta irlandese condivide l’iniqua reclusione con il soldato Charles Thomas Wooldridge, accusato dell’assassinio della moglie, in seguito giustiziato con l’impiccagione. Gli ultimi momenti sino all’esecuzione, sono la testimonianza lirica delle aberranti condizioni in cui si trovano i detenuti, tuttavia, Wilde ripercorre anche le sue personali vicissitudini giungendo ad una catartica considerazione sulla condotta umana secondo la quale “Ogni uomo uccide ciò che ama”.

Nel 2017, l’attore Matteo Loglisci e il musicista Michele Marescutti avviano un progetto di musica e recitazione in una mise-en-scène della ballata, un viaggio sonoro dall’incarcerazione all’esecuzione del condannato Wooldridge. Una formula già collaudata in cui sarebbero state necessarie più soluzioni compositive da integrare con variegati strati sonori, in particolare dal vivo.

In seguito, vengono coinvolti nel progetto anche Nicola Marras al basso e Marco Meloni alla chitarra. Il primo, compagno di band di Marescutti in due esperienze musicali precedenti, prima chitarra nei Manial-FM, poi al basso nei Cigar Plug e Marco Meloni, amico di vecchia data e abile costruttore disoundscapes mediante l’uso di effetti per chitarra.

I quattro danno vita a “Il Bacio di Kaifa” nome che fa riferimento proprio ai versi di Wilde “Non tutti fissano l’aria/Da un piccolo tetto di vetro/Non tutti pregano con labbra di argilla/Perché passi quella agonia/Né sentono sulla guancia che trema/Il bacio di Caifa”.

“Sebbene scritta più di un secolo fa, l’opera narra una storia sempre attuale. Le condizioni dei carcerati, specie in alcuni paesi, non sono affatto migliorate dall’800’ e persistono le detenzioni arbitrarie –politiche o basate sui comportamenti sessuali- così come la pena di morte” commenta Michele Marescutti “La ballata ci ha appassionato e commosso, non sarebbe stato possibile immaginare una performance senza il trasporto emotivo necessario.”

L’intenzione è quella di dare ampio spazio all’improvvisazione strumentale in un progetto che coniuga sia il teatro, sia la creazione di un concept album, al fine di creare stanze musicali a tema, originando una vera e propria colonna sonora per la ballata di cui, alcuni passaggi, sono dei veri e propri first take.

“La nostra preoccupazione maggiore è stata quella di non “rendere onore” o “rispettare” la poetica di Wilde, per cui, la composizione, ci ha impegnati per quasi un anno. Il poeta, nel contesto de “La Ballata” indossa una veste umile enorme, divenendo uno spettatore al cospetto del reale protagonista, il soldato condannato a morte. Anche il nostro scopo è narrare con coinvolgimento emotivo (pur rimanendo esterni alla vicenda) questi eventi, assecondando il proposito dell’opera e provando ad immaginare quali sensazioni avesse suscitato quest’esperienza nell’autore.

Abbiamo lavorato, in questo senso, anche seguendo la voce di Matteo, per interpretarne musicalmente le emozioni”

Appuntamento al Teatro Sant’Eulalia (vico Collegio 2), sabato 12 maggio 2018, con un doppio spettacolo alle 20 e alle 22. Ingresso 10 euro.

