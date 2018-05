“Alla luce dei drammatici fatti occorsi all’imbarcazione a vela Bright che navigava in prossimità delle isole Azzorre e dell’assurda sospensione delle ricerche, ho inviato un’interrogazione urgente al Ministro Alfano per sapere se erano presenti altre navi al momento dell’allarme, chiedendo al Ministro ogni possibile pressione per far riavviare le ricerche dei dispersi”.

Lo ha dichiarato all’ANSA il deputato del Movimento 5 stelle, Andrea Mura, velista di fama mondiale, in merito alla scomparsa in mare di Aldo Revello e Antonio Voinea. “Le condizioni meteo, il tipo di imbarcazione e la posizione del Brigth – prosegue Mura – rendono indispensabile il prosieguo delle ricerche. Notizie ancora non confermate riferiscono che la nostra Fregata di ultima generazione ‘Alpino’ incrocia in quelle acque destinata ad altro servizio ed in trasferimento verso Funchal, in Canada. L’Alpino, dotata di elicottero a bordo, è assolutamente qualificata per il servizio di soccorso e sto preparando un’interrogazione anche al Ministro della Difesa. Sono vicino ai familiari e agli amici dei dispersi, resto a completa disposizione per qualunque cosa si possa fare in questo frangente”, ha concluso il parlamentare M5s.

Commenti

comments