Piccola tregua dalla pioggia per la Sardegna, ma da lunedì tornerà il maltempo. A dirlo il bollettino della protezione civile che dopo il sole di queste ore, ha rilasciato una nuova allerta, stavolta gialla, per tutta la Sardegna.

“Dalle ore 0:00 di lunedì 07/05/2018 e sino alle ore 23:59 di lunedì 07/05/2018 si prevede il livello di ordinario di criticità per il rischio idrogeologico localizzato e idraulico” si legge nella nota. Le zone a rischio sono:

Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu,

Tirso, Gallura, Logudoro.

Si possono verificare, secondo il bollettino della protezione civile:

Danni localizzati ad infrastrutture, edifici e attività antropiche interessati da frane, da colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; allagamenti di locali interrati e talvolta di quelli posti a pian terreno prospicienti vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; temporanee interruzioni della viabilità in prossimità di piccoli impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi; limitati danni alle opere idrauliche e di difesa spondale e alle attività antropiche in alveo; occasionale ferimento di persone e perdite incidentali di vite umane. Inoltre, si possono verificare i seguenti effetti localizzati in caso di fenomeni temporaleschi: danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di tegole a causa di forti raffiche di vento o possibili trombe d’aria; rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione dei servizi; danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; interruzioni dei servizi, innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

