Incidente stradale questo pomeriggio nel largo Carlo Felice, a Cagliari.

Una Seat Leon, guidata da un 50enne cagliaritano, per cause in fase di accertamento da parte della polizia municipale, si è bruscamente spostato verso destra urtando un ciclista che procedeva nella stessa direzione.

Ad avere la peggio è stato il conducente della bici, un cagliaritano di 37 anni, soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Policlinico con assegnato codice giallo.

Sul posto la polizia municipale per i rilievi di legge.

Commenti

comments