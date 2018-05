Spettacolo in riva al mare con il beach tennis internazionale alla Sant’Efisio Cup al Poetto. Di fronte a circa 500 spettatori, la coppia formata da Michele Cappelletti e Aksel Samardzic ha trionfato nel doppio maschile su Doriano Beccaccioli e Davide Benussi in una finale molto combattuta e ricca di colpi di scena. In campo femminile vittoria più netta per Sofia Cimatti e Flaminia Daina contro Veronica Casadei e Nicole Nobile: sono bastati due set.

Inserita nel circuito dell’International Tennis Federation, la settima edizione del torneo Sant’Efisio Cup, organizzata dall’associazione Beach Tribù con il patrocinio della Regione e del Comune di Cagliari, ha assegnato un montepremi raddoppiato rispetto agli anni precedenti: 15.000 dollari. Quattordici campi da gioco, 44 coppie maschili e 27 femminili per un totale di 142 giocatori provenienti da tutto il mondo. Nel villaggio sportivo allestito sulla spiaggia dello stabilimento Il Lido, si sono sfidati i migliori atleti della disciplina e rappresentativi di Germania, Portogallo, Russia, Giappone, Venezuela, Spagna, Francia, Brasile, San Marino e Italia. Campioni e solidarietà. La Beach Tribù ha confermato l’impegno di sensibilizzazione e diffusione dello sport come disciplina educativa e di inserimento sociale. Sulla sabbia de Il Lido i ragazzi della Special Olympics Sardegna – associazione del Coni che utilizza lo sport come mezzo di integrazione a favore delle persone con disabilità intellettiva – si è disputata una partita dimostrativa con i campioni del beach tennis.

