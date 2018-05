Una donna morta e un ferito grave. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la statale 125 “Orientale Sarda”, nel tratto di strada che da San Vito porta a Tortolì. Al momento le generalità della vittima e del ferito, che viaggiavano in sella ad una mota, non sono state fornite e sul posto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di San Vito: la donna potrebbe essere di nazionalità austriaca.

L’incidente, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, è avvenuto all’altezza del chilometro 51,800 in direzione Tortolì. La moto sulla quale viaggiavano i due, per cause non accertate ha tamponato un’auto. L’impatto è stato violentissimo, la donna e l’uomo sono stati disarcionati dalla due ruote e dopo un violo di alcuni metri sono finiti sull’asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l’arrivo sul posto del 118 e dei carabinieri.

Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. Trasportato in ospedale, l’altro motociclista è grave. I carabinieri adesso stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.

