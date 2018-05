Prosegue senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio teso a garantire senso di sicurezza e rispetto della legalità.

Nei guai è finito un 70enne, durante la perquisizione domiciliare, su cui negli ultimi giorni si erano concentrati i sospetti, i militari della Stazione Carabinieri di Bari Sardo, hanno rinvenuto, numerosa refurtiva provento di furto avvenuto alcuni giorni addietro in un’abitazione di Lanusei.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale e l’uomo è stato denunciato per “Ricettazione” alla Procura della Repubblica di Lanusei. L’azione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta.

