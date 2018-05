“Nel nostro Paese si parla ancora troppo poco di lavoro, di come si rimette al centro la prospettiva di crescita di un’occupazione stabile, senza la quale tutto è precario”. Così la segretaria nazionale della Cgil, Susanna Camusso, a Ghilarza per l’assemblea generale della Cgil sarda.

“Ciò che incide negativamente – spiega – è proprio l’assenza di un’idea di sviluppo”. Quali ricette per favorire la crescita? “Di certo bisogna – argomenta – ricostruire un equilibrio tra un Paese che si è molto spostato a nord, basti pensare agli effetti degli incentivi sulla digitalizzazione che hanno avuto una distribuzione territoriale iniqua, quindi continua ad aumentare il divario”. Un divario, dice la segretaria, che “pesa in termini di difficoltà ad agganciare la ripresa e di ripartenza industriale solida. D’altra parte continuiamo a essere un Paese nel quale, quando c’è necessita di intervenire, o gli investitori arrivano dalle altre parti del mondo, o non è che gli imprenditori italiani brillino per essere pronti a scommettere”.

“Sul fronte della sicurezza sul lavoro la situazione è drammatica, si continua a morire più o meno come un secolo fa”. Così la segretaria della Cgil, Susanna Camusso, a Ghilarza per l’assemblea regionale del sindacato. “In questo 2018 gli incidenti mortali e le malattie professionali sono state in crescita, questo perché investire sulla sicurezza è considerato un fattore di costo”, spiega. “Se la frequenza massima dei contratti a termine varia da uno a trenta giorni – sottolinea – ciò significa che i lavoratori non fanno formazione, non sanno dove vanno a lavorare e quali pericoli possono incontrare”.

“Oggi è una giornata importante, aspettiamo di sapere ciò che dirà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla fine delle consultazioni”. Così a Ghilarza la segretaria nazionale della Cgil, Susanna Camusso, ai giornalisti che le chiedevano se preferisse un governo del presidente ad ogni costo, oppure il ritorno alle urne.

