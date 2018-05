Ha colpito più volte la convivente davanti ai suoi tre bambini, uno dei quali, di 11 anni, ha urlato per attirare l’attenzione dei vicini che hanno così chiamato la Polizia.

Giunti nella casa della coppia a Nuoro, al primo piano di una palazzina del centro, gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno soccorso e trasportato la donna all’ospedale San Francesco, mentre l’uomo, un 53enne del posto in evidente stato di alterazione alcolica, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Gli stessi agenti hanno anche dovuto tranquillizzare i tre bambini, in lacrime e sotto choc, poi affidati temporaneamente ad un’amica della madre. Il Gip ha già convalidato l’arresto disponendo la misura dell’allontanamento del maltrattante dalla casa di famiglia.

Commenti

comments