A Palazzo di Città, con il Maggio sassarese arriva la bella stagione per gli appassionati di danza e coreografia, accogliendo i migliori talenti dell’isola e uno straordinario performer internazionale come Salvo Lombardo. Sul palcoscenico del Teatro Civico va in scena la VII edizione di “Primavera a Teatro”: ben quattro appuntamenti dedicati soprattutto ai giovani e ai giovanissimi, sotto la direzione artistica dell’inossidabile coreografa Livia Lepri.

L’iniziativa, che è un’interessante occasione di confronto artistico tra le compagnie sarde e le altre in circuitazione nel resto del Continente, è organizzata dall’associazione Estemporada e patrocinata dalla Fondazione di Sardegna e dal Comune di Sassari. Simbolo della stagione 2018 è una bellissima illustrazione della primavera danzante coronata di fiori, realizzata a mano dal poliedrico Simone Sanna, artista di Aggius formatosi all’Accademia di Sassari e ora piuttosto rinomato.

Il programma. La kermesse prende il via lunedì 21 maggio con “Perseo e Medusa”, una produzione della compagnia cagliaritana Asmed Balletto di Sardegna, ideata da Senio Dattena che ne segue anche regia e costumi, definita dagli autori come “una delle avventure più avventurose della mitologia greca e non solo”. Sarà uno spettacolo curato nei minimi dettagli – assicurano gli organizzatori – capace di offrire momenti di spettacolarità mai fini a se stessi, coniugati con divertimento, emozioni e poesia, per esaltare i temi cruciali della giustizia e dell’amore e dell’eterna lotta tra il bene e il male.

Il 28 maggio, star della serata sarà Salvo Lombardo, uno dei coreografi under trentacinque sui quali sono maggiormente puntati i riflettori dei critici italiani ed europei. L’artista, di origine siciliana ma trapiantato a Roma, è molto legato alla Sardegna e in particolare a Sassari, dove lo scorso anno ha presentato l’applauditissimo “Present continuous”. Affiancato dai danzatori della sua compagnia Chiasma, Lombardo proporrà il suo nuovo spettacolo “Opacity#1”, un’opera pensata come appendice di Excelsior, nel quale ripropone immagini in negativo del celebre Gran Ballo Excelsior del 1881, realizzato a suo tempo per esaltare la vittoria della Civiltà contro l’Oscurantismo.

Nell’ottica della filosofia della manifestazione, che quest’anno accoglie trentasette studenti nell’ambito delle iniziative di Alternanza scuola-lavoro, il 29 maggio Lombardo terrà una conferenza all’Istituto Margherita di Castelvì, confrontandosi con i ragazzi sui segreti di una professione che richiede talento e tanta dedizione per arrivare al successo.

Gli appuntamenti di giugno vedranno protagonista la pluridecorata compagnia sassarese Danza Estemporada (sostenuta dall’assessorato regionale alla Cultura e dal Mibact), che porterà sul palcoscenico di Palazzo di Città gli allievi del corso di avviamento per danzatori, per offrire al pubblico due Prime nazionali assolute. Il 7 giugno sarà il momento di “La bella e la bestia”, una rappresentazione ispirata all’omonima fiaba disneyana, nella quale un principe dall’aspetto “bestiale”, preda di un sortilegio, incontra una principessa in un luogo incantato. Da questo momento seguiranno tanti colpi di scena.

“Primavera a Teatro” chiude in bellezza l’8 giugno con “New generation”, un evento tutto rivolto ai giovani emergenti, che rappresenta l’esame finale di composizione della Scuola triennale di coreografia Estemporada di Sassari. Una scuola altamente selettiva, nata dall’esigenza di formare coreografi, che ha visto arrivare alla fine del percorso soltanto quattro allievi dei quindici iniziali. Sono tutte donne: Noemi Ravot, Marta Bullitta, Giulia Casu ed Elena Masia. Sarà un’esibizione memorabile. Per abbonamenti e prevendite rivolgersi allo 079 281129 o a estemporada@yahoo.it.

