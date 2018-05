Ancora poco meno di un mese allo start della tappa italiana della storica World Cup di Triathlon – ITU Triathlon World Cup – che anche quest’anno avrà come campo di gara la Sardegna e la città di Cagliari. Per il terzo anno consecutivo il capoluogo isolano ospiterà sabato 2 giugno la tappa del circuito mondiale ITU (International Triathlon Union, la Federazione Internazionale della multidisciplina), su distanza sprint (750m nuoto, 19km bici, 5km corsa).

Le adesioni degli atleti élite sul sito della Federazione sono già un overbooking annunciato: oltre 100 le prenotazioni per il turno maschile e oltre 70 per quello femminile. Un successo, indubbiamente, che renderà arduo il compito della composizione delle start list finali formate da 60 atleti élite della categoria uomini e delle 60 atlete élite della categoria donne provenienti da 34 nazioni di tutti i 5 continenti.

“Siamo alla terza tappa consecutiva in Sardegna per la World Cup – afferma Sandro Salerno, General Manager del Comitato Organizzatore Locale – di una grande manifestazione sportiva che si è ormai trasformata in una buona pratica che stimola Lo sviluppo del turismo sportivo e la crescita di prodotti e servizi ad esso legati. Orgogliosi, quindi, di quello che siamo riusciti a fare, una vetrina per la Sardegna molto importante per una destinazione che può proporsi a motivazioni di vacanza per tutto l’anno”.

