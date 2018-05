“Governo di garanzia fino a dicembre e poi il voto”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, auspicando un voto in autunno o in estate. “Scelgano i partiti” ha detto il presidente in sala stampa.

Fallito, a meno di colpi di scena, il tentativo di un governo M5s-Lega, la crisi politica precipita verso le elezioni. Una prospettiva che non è stata esclusa dallo stesso presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei colloqui con le delegazioni dei partiti al Quirinale. E che viene rilanciata come unica alternativa a un esecutivo politico da Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Guarda la diretta:

Commenti

comments