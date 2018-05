Paura ad Oxford, colpi di arma da fuoco: la polizia sul posto, evacuata l’intera area. Le informazioni provenienti da Oxford in Gran Bretagna sono ancora poche e frammentarie. I media locali parlano di numerosi colpi di arma da fuoco avvenuti intorno al castello cittadino. Ci sarebbero anche dei feriti. La polizia è giunta sul posto, ha chiuso numerose strade e fatto evacuare l’intera area mentre ad alcuni residenti ha ordinato di non uscire di casa per nessun motivo.

