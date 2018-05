Cazzotti e coltelli dopo una mancata precedenza in auto.

A Porto Torres (Sassari) un banale incidente evitato per caso ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un uomo alla guida di una Opel Corsa ha saltato uno stop all’incrocio tra via Sacchi e via Petronia, sfiorando lo scontro con una Fiat Stilo.

Dopo una brusca frenata i due uomini al volante sono scesi dalle auto e si sono messi a litigare, prima a parole, poi a cazzotti, fino alla comparsa di una coltello a serramanico. A impugnarlo come minaccia è stato il guidatore della Opel, che, dopo avere avuto la peggio nella rissa, per ripicca ha squarciato le gomme dell’auto del suo rivale prima di dileguarsi.

L’uomo che era al volante della Fiat, un sassarese di 37 anni, ha chiesto aiuto ai carabinieri, prima di finire al Pronto soccorso con una spalla lussata. I carabinieri della Compagnia di Porto Torres, coordinati dal comandante Romolo Mastrolia, hanno raccolto le testimonianze e ora sono alla ricerca del proprietario della Opel Corsa, che dovrà rispondere delle accuse di lesioni e minacce.

