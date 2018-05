L’Agenzia regionale Allevatori (Ara) va in liquidazione. La decisione è stata presa dall’organo amministrativo ed assunta oggi dall’assemblea straordinaria dei soci dell’Ara. Attorno all’associazione era nata una polemica sulle modifiche dello statuto di Aras da parte dei vertici romani, mentre resta sempre aperta la vertenza dei circa 300 lavoratori che chiedono di essere stabilizzati nella Regione.

“Prendo atto, pur non condividendola, della decisione”, dice l’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria. L’esponente della Giunta ha provato a chiedere un rinvio di questa decisione di almeno 30 giorni, “anche alla luce del fatto di due novità importanti: il fatto che mercoledì prossimo verrà avviato, al Ministero della Funzione pubblica, il tavolo tecnico per il quale stiamo lavorando da tempo e la disponibilità di altri soggetti, emersa nel corso delle audizioni consiliari, pronti ad intervenire per evitare la perdita di uno strumento che in questi anni è stato fondamentale”.

