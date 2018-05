Un treno regionale con 80 passeggeri è deragliato tra Bonorva e Torralba. Secondo le prime notizie non ci sarebbero feriti.

E’ stata sospesa dalle 18.50 la linea ferroviaria Macomer-Ozieri-Chilivani per l’uscita dai binari degli ultimi due carrelli del treno regionale 3956 Cagliari-Olbia, tra Bonorva e Torralba, nel Sassarese.

Secondo i primi riscontri di Trenitalia, “la massicciata su cui poggiano i binari è stata erosa dalle intense piogge delle ultime ore che hanno provocato l’accumulo di acqua”.

Il personale dell’azienda è al lavoro per assicurare la prosecuzione del viaggio ai passeggeri. Il Gruppo Ferrovie dello Stato ha inviato un treno da Olbia per il trasbordo dei passeggeri. Le porte del treno che dovrà portare a destinazione gli 80 passeggeri presenti a bordo si sono chiuse alle 21, 20 e il convoglio è ripartito per la città gallurese alle 21,28.

Trenitalia ha inoltre attivato due bus sostitutivi. I pullman resteranno a disposizione dei viaggiatori anche domani.

Commenti

comments