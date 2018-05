Ultimi giorni per le manifestazioni di interesse per l’edizione 2018 di Sinnova, il sesto salone dell’innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna in programma a ottobre all’ex Manifattura Tabacchi a Cagliari.

L’evento, in collaborazione con l’assessorato regionale della Programmazione, rappresenta una vetrina delle innovazioni sviluppate nell’isola e un forum per il confronto e lo scambio di esperienze rivolto a tutti gli attori isolani. È prevista un’area espositiva con l’allestimento di stand per le imprese che, raggruppate in specifiche aree tematiche, potranno presentare prodotti, processi e servizi innovativi e incontrare altre imprese, centri di ricerca e istituzioni per stringere accordi di partenariato e di collaborazione. Il programma della due giornate, in corso di definizione, conterrà una serie di iniziative sulle tematiche dell’innovazione e workshop con relatori ed esperti nazionali che approfondiranno argomenti di attuale e concreto interesse per gli imprenditori. Invitate a partecipare tutte le imprese del territorio regionale impegnate in attività di innovazione di prodotto o di processo, o in servizi innovativi.

Le imprese devono essere operative in Ict e aerospazio, turismo, cultura e ambiente, reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, agroindustria e biomedicina. Devono inoltre aver sviluppato innovazioni di prodotto o di processo, o servizi innovativi, in proprio o in collaborazione con centri di ricerca. Per manifestare interesse occorre compilare il modulo disponibile nei documenti correlati e inviarlo a Sardegna Ricerche, insieme a un profilo aziendale che includa anche una breve descrizione del prodotto o servizio innovativo che si intende presentare. La documentazione deve essere trasmessa entro le ore 12 del 14 maggio.

Commenti

comments