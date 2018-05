Scritte minacciose sono apparse sui muri di Tortolì all’ingresso del cimitero e in piazza Fra Locci, all’indirizzo del personale del commissariato di Polizia e dei Carabinieri, nella notte tra domenica e lunedì.

La prima scritta è apparsa sul muro del cimitero, in viale Santa Chiara e riporta i nomi di alcuni agenti del commissariato. La seconda invece è una scritta ironica sul muro del teatro comunale in piazza Fra Locci nei confronti dei carabinieri. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso.

Decisive per risalire agli autore delle scritte, entrambe effettuate con bombolette spray, potrebbero essere le immagini delle telecamere di esercizi commerciali o abitazioni private nei due quartieri di Tortolì.

Commenti

comments