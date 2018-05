I Carabinieri della Compagnia di Siniscola (Nu) e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme al personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno effettuato controlli in vari cantieri edili, riscontrando violazione penali ed amministrative.

In uno dei controlli il titolare di un’impresa individuale è stato denunciato per la violazione della normativa sulla della sicurezza, ovvero “per aver utilizzato in operazioni lavorative all’interno del cantiere edile delle passerelle e dei ponti sui cavalletti non a norma”. I militari hanno sanzionato l’impresa con un’ammenda di 1.096 euro.

