Il caso dei docenti con la valigia arriva in Consiglio regionale. Con una mozione (in allegato) presentata dal consigliere regionale Francesco Agus, primo firmatario, e sottoscritta dai consiglieri Busia, Zanchetta e Gaia, si cerca una soluzione per i docenti sardi assunti con la Buona Scuola ma trasferiti lontano da casa.

“La situazione è molto delicata – premette Agus – bisogna intervenire urgentemente prima che si metta in moto la macchina organizzativa per il prossimo anno scolastico. Contiamo circa 70 docenti, tra quelli trasferiti fuori provincia o direttamente nella penisola: non sono numeri che impediscono di trovare una soluzione ad hoc senza stravolgere le lunghe e complesse procedure messe in campo ogni anno dal MIUR.”

“Gli insegnanti sardi servono qui in Sardegna, per la scuola sarda. Ne abbiamo bisogno, hanno già alle spalle lunghi anni di insegnamento nelle scuole dell’isola e ulteriori titoli professionalizzanti, non ha senso trasferirli nella penisola e farne arrivare da noi da altre parti d’ Italia. Ci perdiamo tutti, economicamente, in qualità della vita di numerose famiglie, e in qualità dell’insegnamento per i nostri ragazzi.”

Per i firmatari esistono strade percorribili per il rientro di tutti i docenti sardi.

“Abbiamo concordato con gli insegnanti che si stanno occupando del problema una serie di azioni attuabili con il coinvolgimento della Giunta regionale e del Ministero – prosegue l’esponente di Campo Progressista Sardegna – Con il MIUR abbiamo già dimostrato di poter strappare accordi a nostro vantaggio, come l’acquisizione dei punteggi per le graduatorie per i docenti impegnati nell’ambito dell’intervento “Tutti a Iscol@”. E proprio l’ultima intesa sul progetto regionale contro la dispersione scolastica ci fornisce un ulteriore strumento a nostra disposizione per il rientro dei docenti trasferiti”.

