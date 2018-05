Sfruttare la propria creatività senza creare conflitti con altri “inventori”. È l’obiettivo del seminario dal titolo “La tutela della proprietà intellettuale: percezione, consapevolezza e comportamento” organizzato dalla Camera di Commercio di Oristano, in collaborazione con l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza e Sardegna Ricerche, in programma giovedì 10 maggio nella sala convegni dell’ente camerale alle 14.30.

“L’evento si propone di fornire gli strumenti pratici e le informazioni essenziali per acquisire maggiore consapevolezza in materia di proprietà intellettuale”, spiegano dalla Camera di Commercio. I relatori, nella stessa mattinata, interverranno a un seminario indirizzato ai cosiddetti “millennials” organizzato all’Istituto d’arte “Carlo Contini” con l’obiettivo di fornire gli strumenti pratici e le informazioni essenziali affinché le giovani menti creative locali possano sfruttare le loro creazioni senza generare conflitti con diritti di terzi.

“Il seminario del pomeriggio – spiegano ancora dall’Ente camerale – è rivolto a cittadini, professionisti, imprese, artisti, che quotidianamente si confrontano con i diritti di proprietà intellettuale”. L’obiettivo è quello di spiegare con precisione “cos’è la proprietà intellettuale: se essa sia una risorsa o una potenziale minaccia”. Durante la giornata saranno presenti anche dei referenti di Sardegna Ricerche che illustreranno cosa bisogna fare prima di lanciare un nuovo prodotto o un nuovo servizio nel mercato.

Commenti

comments