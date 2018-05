Dovrà comparire davanti al giudice del Tribunale di Cagliari il prossimo 10 ottobre l’ex consigliere regionale di Forza Italia Carlo Sanjust, già condannato in primo grado nella vicenda dei fondi destinati ai gruppi consiliari della Sardegna e oggi rinviato a giudizio con l’accusa di tentata truffa ai danni del suo partito. A stabilirlo è stato la Gup del Tribunale Gabriella Muscas, che oggi ha accolto la richiesta di processo formulata dal pubblico ministero Marco Cocco.

L’imputazione è strettamente legata all’inchiesta sui fondi dei gruppi consiliari. Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe truffato il suo stesso gruppo ottenendo rimborsi per 10mila euro legati a manifestazioni e incontri mai tenuti attraverso fatture false. Già condannato a tre anni in primo grado per peculato nell’inchiesta dei fondi, quando il capogruppo era Mario Diana (anch’egli finito nell’inchiesta), la presunta truffa sarebbe stata consumata quando al vertice del gruppo arrivò Pietro Pittalis, attuale deputato, estraneo a tutte le imputazioni.

Quando Pittalis avrebbe chiesto giustificazioni per le spese già autorizzate dal suo predecessore, Sanjust avrebbe presentato fatture false. Un tentativo di raggiro che gli è costato una nuova imputazione e un processo che inizierà ad ottobre.

Commenti

comments