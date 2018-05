“La legge nel suo complesso è stata ritenuta non confliggente con le prerogative statali”. Così, in merito all’impugnazione della legge sui contratti pubblici da parte del Governo, l’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini. “L’atto di impugnazione degli articoli 34, 37, 39 e 45 – spiega – non intacca gli elementi fondanti e distintivi dell’impianto normativo”.

Ovvero: la società di scopo per la realizzazione di opere pubbliche strategiche, le premialità a favore delle micro-imprese e dei giovani professionisti e la qualità architettonica nelle opere pubbliche.

E quindi, conclude l’assessore, “la Regione Sardegna non avrà difficoltà a dimostrare la legittimità dei contenuti degli articoli oggetto dell’impugnazione e la coerenza con quanto legiferato al riguardo da altre regioni a statuto speciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano”.

