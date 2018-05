Il Consiglio regionale solidale con i diplomati magistrali esclusi dalle graduatorie ad esaurimento e ora a rischio licenziamento. L’Aula ha approvato un ordine del giorno trasversale che impegna la Giunta a farsi carico della vertenza e ad assumere tutte le iniziative necessarie con il ministero dell’Istruzione e il Governo “per individuare soluzioni che possano garantire la continuità didattica per insegnanti e alunni”.

A fine serata l’Assemblea ha dato l’ok a una mozione presentata da Francesco Agus (Campo progressista Sardegna) sul mantenimento di un presidio sanitario presso i locali dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari. Il voto impegna il presidente della Regione ad “attivare un confronto con i residenti del centro storico di Cagliari, con l’amministrazione comunale e con l’Università di Cagliari, per consentire di pianificare collegialmente il futuro dell’Ospedale e degli ulteriori spazi inutilizzati presenti in zona di proprietà regionale e dell’Università, e poi a valutare la fattibilità delle proposte elaborate dagli abitanti”.

L’Aula è riconvocata per domattina alle 10. All’ordine del giorno la proposta di legge in materia di dislessia e una mozione sulla situazione delle parafarmacie in Sardegna (primo firmatario Daniele Cocco di Mdp).

