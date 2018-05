Un incendio è divampato la notte scorsa all’interno di due depositi che custodivano materiale edile a Capoterra . Sul posto al lavoro i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri.

Non si conosce ancora le cause che hanno innescato l’incendio all’interno dei depositi utilizzati per custodire del materiale edile. A dare l’allarme, nella notte, sono stai i cittadini allarmati dalle fiamme e dal fumo che ha invaso la zona di Capoterra.

Sul posto sono intervenute, le forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco che hanno effettuato i primi rilievi e dato il via alle indagini del caso.

Stando però ad una prima ricostruzione non si esclude che la matrice dell’incendio possa essere di natura dolosa.

