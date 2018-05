Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è arrivato a Pyongyang per incontri con funzionari nordcoreani in vista del vertice tra il presidente Usa Donald Trump e il leader della Corea del Nord Kim Jong-un.

Lo riporta l’agenzia Yonhap, citando un funzionario dell’Ufficio presidenziale di Seul, riferisce che in occasione della visita, la Corea del Nord rilascerà tre cittadini Usa detenuti, quale gesto di distensione. Pompeo dovrebbe ritornare in patria coi tre e con elementi primari dell’incontro tra Trump e Kim: “Ci aspettiamo che porti cone se’ la data, l’orario e i detenuti”, ha affermato, in forma anonima.

Quella di oggi la seconda visita in meno di un mese a Puyongyang per il segretario di Stato americano, dopo quella a sorpresa del weekend di Pasqua, ma nei panni di capo della Cia. Nei giorni scorsi Trump ha annunciato che il luogo del summit con Kim è stato scelto ed è stato indicato in Singapore secondo alcune anticipazioni di stampa.

Commenti

comments