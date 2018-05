Sergio Mattarella potrebbe affidare mercoledì 9 maggio l’incarico per formare quel governo di “garanzia” annunciato due giorni prima. E nel riserbo totale del Quirinale impazza il toto-nome. Rumours parlamentari alla vigilia danno in pole per l’incarico di premier Elisabetta Belloni, la prima donna a ricoprire il delicato ruolo di segretario generale della Farnesina. Molto forti anche le voci intorno a Salvatore Rossi, direttore Generale della Banca d’Italia dal 2013, all’Economia.

