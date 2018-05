Arriva a Cagliari Tracy Grave per un concerto in programma al Fabrik l’11 maggio, ad aprire la serata i Last Melody, rock band cagliaritana.

Tracy Grave è un compositore e cantautore italiano che ha iniziato la sua lunga gavetta ben diciotto anni fa e che nel corso degli anni ha collaborato con vari gruppi in veste di frontman ottenendo buoni riscontri tra gli addetti ai lavori.

Nel 2017 il progetto diventa una vera e propria band con l’innesto di Mark Shovel alla chitarra e agli inizi del 2018 la line-up si completa con l’entrata in formazione di Enea Grave alla chitarra ritmica, Nekro Viper al basso e Hurricane John dietro le pelli.

La band ha appena pubblicato l’album “Sleazy Future”, prodotto dalla casa discografica Volcano records.

