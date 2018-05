E’ tutto un susseguirsi di iniziative al BìFoto fest, festival internazionale della fotografia in Sardegna, aperto ogni giorno fino al 13 maggio. Sabato 12 maggio infatti, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 il festival, in collaborazione con il FotoCineClub 2001 di Cagliari, all’interno dei locali della Fiera del Tappeto, in Piazza Martiri della Libertà a Mogoro, organizza una ‘Mostra Scambio di materiale fotografico d’epoca e moderno’. Tutti gli appassionati del settore potranno ammirare e toccare con mano moltissimi pezzi che hanno fatto la storia della fotografia e che continuano a produrre ottime immagini. Gli espositori saranno a disposizione per dare tutte le informazioni concernenti i moltissimi apparecchi fotografici che verranno esposti per tutta la giornata.

Lo stesso giorno il BìFoto Fest ospiterà in mattinata ‘Puntozero Associazione Culturale’ per coinvolgere direttamente i visitatori nella sperimentazione con la fotografia stenopeica.

Dalle 10.00 alle 13.00 verrà allestito un set fotografico sul quale i partecipanti al Festival potranno eseguire un ritratto utilizzando le fotocamere senza lente messe a disposizione da Puntozero.

Nella Camera Oscura attrezzata di tutto il necessario si potrà poi seguire in prima persona lo sviluppo della fotografia, un oggetto unico e speciale che rimarrà ad ogni autore.

Lo staff di Puntozero sarà a disposizione per illustrare tutte le attività e i servizi a disposizione dei soci come la camera oscura permanente, la biblioteca dedicata alla fotografia, workshop, seminari e tanto altro.

Alle 18:00 sempre nelle sale del festival sarà presente Diego Di Niglio, protagonista insieme ad altri 13 fotografi della 8° edizione del festival, per presentare il suo libro dedicato alla mostra esposta dal titolo P14311, un lavoro fotografico che documenta la memoria sulla Dittatura in Brasile tra il 1964 e il 1985.

