In un post sul noto social network, nella serata di ieri i DeathcrusH, band sarda della scena death e brutal metal, ha annunciato una serie di date in tutta l’est Europa.

La band nata a Bessude nel sassarese nel gennaio 2003 ha firmato un accordo discografico con The Spew Records (Punishment 18 Records sublabel) e nel mese di novembre del 2017 ha pubblicato il suo album.

Dopo aver suonato in giro per l’Est Europa ha annunciato nuove date tra novembre e dicembre. Dal 15 novembre si parte in Ungheria, per poi andare in Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Bosnia, per poi a dicembre fare delle date in Gran Bretagna.

