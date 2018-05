Anche Joao Pedro, il giocatore brasiliano del Cagliari sospeso per doping dopo i controlli riferiti alle gare con Sassuolo e Chievo dello scorso febbraio, potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la partita di domenica 13 maggio, in trasferta, con la Fiorentina.

Il trequartista, trovato positivo a un diuretico, era stato fermato per sessanta giorni. E ora il termine è scaduto: l’udienza è fissata per il 16 maggio davanti alla prima sezione del tribunale nazionale antidoping. E, nella finestra che si è aperta, il rossoblù può essere quindi utilizzato dal mister. Durante questi due mesi, Joao Pedro si è regolarmente allenato. Adesso saranno la società e lo staff tecnico a valutare l’eventuale impiego.

La Procura federale, per il processo, ha richiesto una squalifica di quattro anni. Una proposta che aveva suscitato molto stupore nel club di Giulini, che ha più volte ripetuto di credere alla buona fede del giocatore. Secondo la tesi difensiva, Joao Pedro avrebbe assunto soltanto degli integratori e non avrebbe mai utilizzato consapevolmente e volontariamente il diuretico proibito.

