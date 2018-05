Un’auto in fiamme è stata spenta dai vigili del fuoco intervenuti nei parcheggi del centro commerciale Carrefour, a Quartu Sant’Elena.

Il tempestivo intervento della squadra dei caschi rossi, coordinata dalla Sala operativa del 115, ha evitato il propagarsi delle fiamme limitando l’incendio solo nella parte anteriore e alle auto vicine.

Gli operatori hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Commenti

comments