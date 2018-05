I vigili del fuoco del comando di Cagliari sono intervenuti intorno alle 22 per un incidente stradale in viale Poetto a Cagliari.

Lo scontro è avvenuto in via Lungo Saline. Coinvolte tre auto: una Ford Ecosport, una Nissan e una Citroen C2. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza le auto e gli automobilisti coinvolti.

Sul posto sono intervenute anche tre ambulanze, insieme alla polizia municipale di Cagliari per i rilievi di legge.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in corso di valutazione.

